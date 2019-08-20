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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tır sürücülerine kızıp yolu kapattılar

Tır sürücülerine kızıp yolu kapattılar

Olay yerinden genel görüntü

Polis Diyalog Tonaj Polis Ekipleri 

- Mahalle sakinleri ile röportaj
- Tırların beklemesi
- Vatandaşın polisle diyalogu
- Polislerin vatandaşı ikna görüntüsü
- Olay yerinden görüntüler
- Yolun trafiğe açılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mahalle sakinleri evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hız yapmasından şikâyet ederek yolu kapatıp eylem yaptı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi sakinleri evlerinin önünden geçen ağır tonajlı kamyonlar ile beton mikserlerinden şikâyet ederek yolu trafiğe kapattı. Kamyonların yol üzerinde hız yaptıklarını ve aşırı tozlanmaya yol açtıklarını anlatan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm istedi. Çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını anlatan mahalle sakinleri, ağır tonajlı kamyonların evlerini sallandırdığını ifade etti.
Mahalle sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını, kamyonların organize sanayi yolundan gitmesini istediklerini vurguladı. Mahalle sakinleri mahalleden geçen yolda toplanarak ağır tonajlı kamyonların geçişini durdurarak eylem yaptı. Ardından mahalleye gelen polis ekipleri mahalle halkını sakinleştirerek eylemi sona erdirip yolu trafiğe açtı, Yetkililere seslenen mahalle sakinleri üzücü bir olay yaşanmadan yola kaldırım yapılmasını ve ağır tonajlı araçların organize sanayi yolundan gitmesini istedi.
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