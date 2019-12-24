Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tır şoförü, park halindeki tırda kalp krizi geçirdi

Tır şoförü, park halindeki tırda kalp krizi geçirdi

tırın görüntüsü

Polis Tır Şoförü Kalp Krizi Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir tır şoförü, park halindeki tırın içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır şoförü N. Y., kullandığı tırı dinlenmek üzere iş merkezinin otoparkına park etti. Park halindeki tırın içinde istirahat eden N.Y. bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır şoförü N.Y.’nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı