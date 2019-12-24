Tır şoförü, park halindeki tırda kalp krizi geçirdi

-sağlık ekipleri



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da bir tır şoförü, park halindeki tırın içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır şoförü N. Y., kullandığı tırı dinlenmek üzere iş merkezinin otoparkına park etti. Park halindeki tırın içinde istirahat eden N.Y. bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır şoförü N.Y.’nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.



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