Tır şoförü ölü bulundu - BURSA

olay yerinden görüntüler Bursa 'da tır şoförü ölü bulunduBURSA (AA) - Bursa 'da tır şoförü otoyol kenarında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Selçukgazi Mahallesi'nde yaşayan Sinan Gerçin (45), sabah erken saatlerde şoförü olduğu tırı yükleyerek yola çıktı.Cep telefonuyla Gerçin'i arayan tırın sahibi, ulaşamayınca GPS sisteminden aracın bir süredir Bursa - Ankara otobanı Demirtaş viyadüğü yakınlarında park halinde olduğunu fark etti.Tırın yanına gelen araç sahibi, otoyolun alt kısmındaki ağaçlık alanda Gerçin'in hareketsiz yattığını gördü.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Gerçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Tır şoförünün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.