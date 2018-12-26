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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tır şoförü aracında ölü bulundu - İZMİR

Tır şoförü aracında ölü bulundu - İZMİR

- Tır şoförünün aracında ölü bulunması - Olay yerinden detay görüntüler İzmir 'de tır şoförü aracında ölü bulunduİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde, bir tır şoförü aracında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı semtindeki bir garajda kullandığı 61 K 10148 plakalı tırı park eden Şehmus Omay'dan (50) haber alamayan yakınları, aracın yanına gitti.Omay'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.Şehmus Omay'ın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Mardin'de yaşayan Omay'ın, dün İzmir 'e yük getirdiği öğrenildi.

Tır Şoförü Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

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