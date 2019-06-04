TIR şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi

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( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR şoförleri Ramazan Bayramı'nın 1. gününü kuyrukta geçirmek zorunda kaldı. Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda işlemlerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce araç kuyruğu Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzadı. Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Ramazan bayramının ilk gününü kuyrukta geçiren TIR şoförleri günlerdir işlemlerin son bulmasını beklediklerini dile getirerek, uzayan gümrük işlemlerinin kendilerini ve firmaları da sıkıntıya soktuklarını söyledi.



Yollarda uzun kuyruklar oluşturan TIR sürücüleri, günlerdir beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk makamlarının devreye girmesini istedi.

