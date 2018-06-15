Tır şoförleri bayrama kuyrukta girdi - EDİRNE İzle
Görüntü Dökümü: - Detaylar - Tır şoförü Kamil Şahin ile röportajTır şoförleri bayrama kuyrukta girdi - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı'nda ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşıyorEDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta karşıladı.Bayramı yollarda karşılayan tır şoförleri, yurt dışına çıkmak için kuyrukta kendileri gibi bekleyen meslektaşlarıyla bayramlaştı.Türkiye'den Almanya'ya yük götüren tır şoförü Kamil Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bayramda ailelerinden uzak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Genelde ailesinin bayramını telefon veya sosyal medya aracılığıyla kutladığını belirten Şahin, "Maalesef gece gündüz demeden ailemizden uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kuyruklarda ömrümüz geçiyor." diye konuştu. Tır şoförü İsak İncekoca ise tır şoförlerinin bayramlarda ailesiyle birlikte olamadığını belirtti. Mehmet Balcı da çocuklarının nasıl yetişip nasıl büyüdüğünü göremeden zamanın akıp geçtiğini anlatarak, yıllardır asfalttan başka bir şey görmediklerini vurguladı.Öten yandan Kapıkule SInır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak yaklaşık 240 tır, 6 kilometre kuyruk oluşturdu.Yoğunluğun, ihracata bağlı sefer sayısının artmasından kaynaklandığı bildirildi.