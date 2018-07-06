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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Tır refüje çarptı: 1 ölü - ADANA Haberi

Tır refüje çarptı: 1 ölü - ADANA Haberi

- Sürücünün araçtan çıkarılma çalışmaları Adana tır refüje çarptı: 1 ölüADANA (AA) - Adana 'da tırın refüje çarpması sonucu aracında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.Halil Baltacı yönetimindeki 46 NY 937 plakalı tır, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can - Kur ekibi sevk edildi.Can - Kur ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Baltacı, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi.Cenaze Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis Sağlık Ekibi Trol 

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