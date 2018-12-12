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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tır otomobile çarptı: 1 yaralı - ORDU

Tır otomobile çarptı: 1 yaralı - ORDU

- Kaza yerinden detaylarÜnye’de tır otomobile çarptı: 1 yaralıORDU (AA) - Ünye'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi’nde bulunan Ünye Devlet Hastanesi önünde meydana gelen kazada, Ünye’den Fatsa istikametine giden Şaban Y. idaresindeki 06 K 6085 plakalı tır, hastaneden ana yola çıkış yapmak isteyen Necla T’nin kullandığı 52 LN 663 plakalı otomobile yandan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.Kazada, otomobilden fırlayarak toprak zemine düşen ve yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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