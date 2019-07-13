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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Tır otomobile çarptı: 1 yaralı

aza yeri

Acil Servis İlk Müdahale Polis Polis Kontrolü Yaralı Kadın 

-araç içinde sıkışan yaralı kadın
-yaralı kadına ilk müdahale
-itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları
-yaralının çıkarılması
-ambulansa taşınması
-araçların görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda duran otomobile tır çarptı. Otomobildeki yolcu kadın yaralandı. Kaza Orhangazi’de Yalova-Bursa kara yolu göl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VU 8854 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden Nihat Aslan (38), göl yolu ışıklı kavşağını geçtikten sonra ana yolda yavaşladı. Bu sırada arkasında seyreden İlyas Okur (40) idaresindeki 41 BR 147 plakalı tır ise otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sarsılan otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşahı Baltacı (67) yaralandı. Kaza yerine çağrılan acil servis ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kadını ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Kaza sebebiyle Orhangazi-Bursa yolunda trafik akışı bir süre polis kontrolünde sağlandı.
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