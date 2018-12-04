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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tır, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti: 10 yaralı İzle

Tır, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti: 10 yaralı İzle

Güvenlik kamerası görüntüleri

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Kırmızı Işık Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kazadan detaylar
-Kazayı gören görgü tanıklarından röp
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. 10 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı. Kaza Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’dan İstanbul istikametine giden 34 ZUD 75 plakalı tır, iddiaya göre sürücüsünün direksiyondayken uyuyakalması nedeniyle kırmızı ışıkta duran araçların arasına daldı. Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan 1’i ağır 10 kişi Tekirdağ’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza anı saniye saniye kaydedildi Feci kazada, tırın kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarpması saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza sonrası 7 araçta maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla çekilmesi ile yol trafiğe açıldı. "Tır 7 aracı biçti" Kazanın görgü tanıklarından Ersin Pekel, "Biz sabahleyin işimizde, kanal yapıyorduk burada. Karşıdan tır geliyordu. Burada da yeşil ışık yanıp sönerken arabalar burada durdu. Karşıdaki tır burada bulunan 7 tane arabayı biçti. Sonra 5 tane ambulans geldi. 10-11 tane ekipler geldi. Yolu kestiler düzenli bir şekilde de kontrolü sağladılar. Biz de burada arkadaşlara yardımcı olduk" dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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