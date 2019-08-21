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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TIR’ın çarptığı adam feci şekilde can verdi

TIR’ın çarptığı adam feci şekilde can verdi

Olay yerinden görüntü

Polis Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Polisin ve savcının cesedi incelemesi

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis kazadan sonra kaçan TIR sürücüsünü arıyor. Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı’nda meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rafet Demirdiş’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirdiş olay yerinde feci şekilde can verirken, TIR sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Rafet Demirdiş’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazandan sonra kaçan sürücüyü bulmak işin geniş çaplı arama başlattı.
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