TIR'ın altında kalan yaşlı kadının bacağı koptu Haberi

-Tırdan görüntü

-Polisin incelemesi

-Yaşlı kadının hastaneden sevk edilmesi

-Detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’da minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu ayağı kopan 75 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara karayolu Kırkahvesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden H.T. idaresindeki 42 GA 400 plakalı tır, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yeter K.'ye (75) çarptı. Tırın altında kalan yaşlı kadının sol ayağı üzerinden tekerin geçmesiyle sol bacağı dizinin altından koptu. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Yeter K., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza sonrası olay yerinde bulunan yaşlı kadının ayakkabısı görenlerin yüreklerini burktu. Tır şoförü kazanın ardından polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖK-AH-

