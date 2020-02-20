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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti

Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti

kaza yeri

Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

-itfaiye ekiplerinin şahısları sıkıştığı yerden çıkarması
-Teslime Gülmez’in ambulansla hastaneye kaldırılışı
-kaza detayları
-kazaya karışan otomobil ve tır
-Ölen çiftin fotoğrafları

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde, ağır yaralanan eşi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, saat 09.15 sıralarında eski Selendi yolu İncesu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Selendi istikametine giden Hikmet Gülmez (60) idaresindeki 45 RA 1616 plakalı otomobil, İncesu Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Mehmet Ö. idaresindeki 35 ZV 0232 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez ile eşi Teslime Gülmez (60) otomobil içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Hikmet Gülmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Teslime Gülmez ise, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Teslime Gülmez de kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan tır sürücüsü Mehmet Ö. ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tır ve otomobil yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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