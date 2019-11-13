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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tır ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı: 1 ölü

Tır ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı: 1 ölü

Güvenlik kamerası görüntüsü

Trafik Kazası Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Detaylar

( ÇORUM )- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen ve kazayı gören ambulanstaki sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı, talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan Celal Demirhan (54) yönetimindeki 19 ED 790 plakalı otomobile, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 06 GA 4473 plakalı kamyon çarptı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen ve kazayı gören ambulanstaki sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak olay yerinde kalp masajı yaptı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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