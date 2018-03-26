Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'da tır ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa - Orhaneli kara yolu Doğancı mevkiinde meydana geldi. 54 LB 041 plakalı tır ile 16 CZF 58 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çevreden geçen vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada ismi öğrenilemeyen üç kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

