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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

-Kazadan detay

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası 

--Yaralılardan detay
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza saat 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. K.K idaresindeki 58 NA 071 plakalı otomobil sürücüsü ile aynı istikamete giden Ö.U idaresindeki 42 GP 488 plakalı Tır sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonrası yan yatan otomobilin içerisinde bulunan K.K., Y.K, E.B.N.G,(5), K.K.(2) ile Y.K hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kente bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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