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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tır ile kamyon çarpıştı...TEM otoyolunda trafik kitlendi İzle

Tır ile kamyon çarpıştı...TEM otoyolunda trafik kitlendi İzle

Drone görüntüsü

( İSTANBUL )- Kaza nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi İSTANBUL

Trafik Yoğunluğu Trol 


- TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Otoyolda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. Büyükçekmece Tem Otoyolu'nda kontrolden çıkan tırın, kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Sabah 06.30'da meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde iki şerit ulaşıma kapatıldı. Sabah iş saati yoğunluğunun da yaşandığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Ekipleri araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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