Tır ile çarpışan araç hurdaya döndü, sürücüye araç içinde müdahale edildi

-- Araçta sıkıştan sürücü

-- Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

-- Yaralı sürücünün sedyeyle ambulansa bindirilişi



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Olay, saat 15.15 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sapaktan çıkmak isteyen Ali Ş. yönetimindeki 34 UY 713 plakalı hafif ticari araca şeridinde hareket halindeki Kibar C. sevk ve idaresindeki 59 DB 507 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere de çarpan hafif ticari araç büyük maddi hasar gördü. Kazada Ali Ş. adlı sürücü yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan kurtarıldı ve olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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