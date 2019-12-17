Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tır ile çarpışan araç hurdaya döndü, sürücüye araç içinde müdahale edildi

Tır ile çarpışan araç hurdaya döndü, sürücüye araç içinde müdahale edildi

- Kaza yapan araç

Trafik Kazası Ticari Araç Sevindik 

-- Araçta sıkıştan sürücü
-- Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması
-- Yaralı sürücünün sedyeyle ambulansa bindirilişi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Olay, saat 15.15 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sapaktan çıkmak isteyen Ali Ş. yönetimindeki 34 UY 713 plakalı hafif ticari araca şeridinde hareket halindeki Kibar C. sevk ve idaresindeki 59 DB 507 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere de çarpan hafif ticari araç büyük maddi hasar gördü. Kazada Ali Ş. adlı sürücü yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan kurtarıldı ve olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı