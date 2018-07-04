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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tır ile ATV aracı çarpıştı: 1 ölü - KOCAELİ

Tır ile ATV aracı çarpıştı: 1 ölü - KOCAELİ



: - Kaza sonrası tır ve ATV aracından detaylarTır ile ATV aracı çarpıştı: 1 ölüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Tembelova mevkisinde, Erol Filiz idaresindeki ATV aracı ile F.B. idaresindeki 55 H 6044 plakalı tır, Balküpü Kavşağı'nda çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ATV'nin sürücüsü Filiz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Ağır yaralanan Filiz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Hastane 

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