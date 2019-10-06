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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
TIR iki otomobile çarptı şarampole uçtu; 1 ölü

TIR iki otomobile çarptı şarampole uçtu; 1 ölü

-Devrilen tırdan görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--İtfaiye ve polis ekiplerinin tırın altında arama yapması
--Jandarma ekiplerinin hayatını kaybeden sürücünün üzerine ceset torbası örtmesi
--İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
--Parçalanan bariyerlerinden görüntü
--TEM otoyolundan görüntü
--Genel ve detay
--Devrilen tırdan görüntü
--İtfaiye ve polis ekiplerinin tırın altında arama yapması
--Jandarma ekiplerinin hayatını kaybeden sürücünün üzerine ceset örtmesi
--İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
--Parçalanan bariyerlerden görüntü
--TEM otoyolundan görüntü
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- TEM Otoyolu Düzce’nin Kaynaşlı kesiminde meydana gelen kazada demir profil yüklü tır 2 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole uçtu. Tırın sürücü kabininden fırlayan sürücü demir profillerin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza; 22.00 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı İlçesi Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine gitmekte olan Orhan Avcı idaresinde ki 55 EJ 049 plakalı demir profil yüklü tır, Bolu Dağı viyadüklerinde 2 otomobile çarptıktan sonra Sarıçökek mevkiinde yol kenarında bulunan yaklaşık 100 metrelik bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan tır devrilirken, şoför kabininden fırlayan sürücü Orhan Avcı, üzerine devrilen demir profillerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri uzun süre tırın altında başka bir kişinin kalıp kalmadığını araştırdı. Araştırmalar sonunda başka kalan olmadığı anlaşıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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