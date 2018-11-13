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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Tır hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Tır hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Olay yeri görüntüsü

Polis Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da tırın bir hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Hassa-Kırıkhan İlçelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hassa-Kırıkhan karayolunda Kırıkhan istikametine seyir halinde olan İsmail Akay yönetimindeki 63 K 5864 plakalı tır, aynı istikamete giden Süleyman Hilmi Büyükkeleş yönetimindeki 31 U 8636 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. İddiaya göre önünde seyreden aracın yavaşladığını geç fark eden tır sürücüsü, hafif ticari araca çarparak metrelerce sürükledi. Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Süleyman Hilmi Büyükkeleş ile yanında bulunan Mücahit Semerci yaralandı. İlk müdahaleleri yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluştururken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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