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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tır dorsesindeki geri dönüşüm malzemeleri alev aldı

Tır dorsesindeki geri dönüşüm malzemeleri alev aldı

Yangından detaylar

Polis Bild Geri Dönüşüm Trol 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri alev aldı. Kısa süreli trafiğin durdurulduğu yolda tıra müdahale eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olay, İzmir-İstanbul karayolu Gediz Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yüklediği geri dönüşüm malzemelerini Balıkesir’e götürmek için yola çıkan Erhan İşlek yönetimindeki 15 PK 298 plakalı tırdan Manisa Gediz Köprüsü mevkiinde dumanlar yükselmeye başladı.
Tırın dorsesindeki geri dönüşüm malzemelerinin alev aldığını fark eden sürücü, durumu hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın dorsesindeki alevlere müdahale ederken, trafik polisleri de yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Alevlerin sönmesi ile birlikte tır kontrollü olarak müsait bir alana çekilirken, yol yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.
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