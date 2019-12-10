Tır devrildi, tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu

-YOLA SAVRULAN NARENCİYE VE SEBZELER

-TEMİZLİK ÇALIŞMASI

-OTOYOL TRAFİK OLUŞMASI

-DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçerek devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye yola savruldu. Otoyolun kısa süre ulaşıma kapatıldığı kazada sürücü ve araçta bulunan oğlu yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Hoşgören idaresindeki 33 ACH 115 plakalı sebze ve narenciye yüklü tır, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da karşı yöne geçerek devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hoşgören’in ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otoyol kısa süre trafiğe kapatıldı Kazada, tırın dorsesinde bulunan tonlarca sebze ve narenciye otoyola savrulması nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan tırın kaldırılması ve yola savrulan sebze ve narenciyelerin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.



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