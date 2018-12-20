Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tır devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tır devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Mısırın başka bir tıra yüklenmesi

Uzunlu Trafik Kazası Mısır Çakal Direksiyon 

-çevredekilerden detaylar
-Trafik polisinin yol akışını kontrollü sağlaması
-uzun araç kuyruğundan detay
-Tırın çekici ile kaldırılması
-detaylar

( ŞANLIURFA ) - Devrilen tırın dorsesindeki mısırlar etrafa saçıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da mısır yüklü tırın kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Şanlıurfa yolunun Yenice Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 63 TG 468 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta devrildi. Kazada sürücü Halil A. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafın ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Kaza sonrası kavşakta devrilen tır yolun büyük bir bölümünü kaplarken, mısırlar ise etrafa saçıldı. Trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yolda, etrafa yayılan mısırlar bir başka tıra yüklendi. Devrilen tır ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu ise yolun yeniden trafiğe açılması ile son buldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı