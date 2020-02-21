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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
TIR devrildi, karayolu salça tarlasına döndü

TIR devrildi, karayolu salça tarlasına döndü

kaza yerinden görüntüler

( BURSA )- 60 bin liralık salça yola saçıldı BURSA

Tahkikat Direksiyon Trol 


- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan salça yüklü TIR devrildi. Kaza bugün saat 15.20 sıralarında Bursa-Balıkesir yolunda meydana geldi. Salça yüklü 45 VH 859 TIR'ın sürücüsü Halil Uzun, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Polis Hatıra Ormanı civarındaki virajda TIR devrilirken, salça dolu variller yola döküldü. Yola dökülen salçaların 50-60 bin TL piyasa değeri olduğu öğrenildi. 112, itfaiye ve emniyet ekipleri kazaya müdahale etti. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, sürücü Halil Uzun’un yaralanmadığı belirtildi. Yola dökülen salçalar temizlenirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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