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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
TIR'dan sigara, sürücüsünden uyuşturucu çıktı - AKSARAY

TIR'dan sigara, sürücüsünden uyuşturucu çıktı - AKSARAY

- TIR'dan sigara, sürücüsünden uyuşturucu çıktı - Polis ekiplerinin operasyonundan detaylar - Ele geçirilen malzemelerden detaylarTIR'dan sigara, sürücüsünden uyuşturucu çıktı - Aksaray 'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da 5 bin 100 paket kaçak sigara, sürücüsünün üzerinde ise uyuşturucu ele geçirildiAKSARAY(AA) - Aksaray 'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, TIR sürücüsünün üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan KOM uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, ön plakasının ilk iki rakamı boyanarak kapatılmış 63 L 1700 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.TIR'da yapılan aramada, 48 çuval halinde 5 bin 100 karton çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.TIR sürücüsü Eyüp Ali D. gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında iç çamaşırı içine gizlenmiş 40 gram esrar, 1 gram metanfetamin ve 2 adet sarılı halde esrar ele geçirildi.Sürücü, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İç Çamaşırı Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

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