Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tır'dan 'iç çamaşırı' çalan hırsızlıklar, son işlerinde polise yakalandı

Tır'dan 'iç çamaşırı' çalan hırsızlıklar, son işlerinde polise yakalandı

Hırsızlık anların ilişkin güvenlik kamerası

Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası İnşaat Malzemesi İç Çamaşırı Polis Ekipleri 

-Hırsızların şubeden çıkış görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenyurt'ta tır ve depolarda hırsızlık yapan 3 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi- Çetenin hırsızlık yaptığı anlar kamerada İSTANBUL - Esenyurt'ta çok sayıda hırsızlık olayına karışan 3 kişilik çete, son işlerinden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Daha önce bir tırdan iç çamaşırı çaldığı öğrenilen çetenin bir depoda gerçekleştirdiği hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir süredir ilçede hırsızlık olaylarına karışan 3 kişilik çetenin yakalanması için çalışma başlattı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, şüphelilerin 10'un üzerinde suç kaydı olduğunu ve çete üyelerinin genellikle tırlardan ve depo olarak kullanılan mekanlardan hırsızlık yaptığını belirledi. Bu sırada Esenyurt'ta bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarına alan polis, hızla harekete geçti. Depoyu soyan zanlılar kaçmaya çalışsa da yaşanan kovalamaca sonunda E-5 karayolunda polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Araç içinde soygunda kullanılan suç aletlerini de bulan ekipler, şüpheli şahısların ikamet adreslerinde de aramalar yaptı. Ekipler adreslerde yapılan aramalarda silah da ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında 18 yaşından küçük bir şüphelinin de bulunduğu şahıslar haklarında hazırlanan 7 ayrı dosya ile adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin son hırsızlığı güvenlik kamerasında Çete üyelerinin yakalandıkları son hırsızlık güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir depoya gelerek inşaat malzemesi çalan zanlılar, güvenlik görevlisi tarafından fark ediliyor. Araca binen zanlılar kaçmaya başlıyor. Güvenlik görevlisi hırsızların arkasından koşuyor ancak zanlılara yetişemiyor.
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı