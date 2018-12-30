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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Tır çekici ile çarpıştı karayolu trafiğe kapandı

Tır çekici ile çarpıştı karayolu trafiğe kapandı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Önlemi 

-Yolu trafiğe kapatan dorsenin vinçle kaldırılması
-Olay yerinden görüntü
-Trafiğe kapalı kalan yoldan ve araçlardan görüntü

( ADANA ) ADANA

- Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde tır ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken tırın yola devrilen dorsesi Kadirli Kozan karayolunu uzun süre trafiğe kapattı. Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli Kozan Karayolu Çukurköprü mevkiine 200 metre mesafede gerçekleşti. Ali Dinçay (24) yönetimindeki 31 FJ 668 plakalı dorseli tır ile Ali Görünmez'in kullandığı 80 LE 436 plakalı üzerinde arızalı bir kamyonet yüklü çekici çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tır dorsesinden ayrılarak yol kenarında bulunan tarlaya uçarken tırdan ayrılan dorsesi ise yolu trafiğe kapattı. Kaza sonrası Tır ve çekici sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası karayolu yola devrilen tırın dorsesi nedeniyle uzun süre kapalı kalırken yol trafiğe açılana kadar jandarma ekipleri de bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldılar. Kaza sonrası Kozan Kadirli karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
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