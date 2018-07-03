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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Tır bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı - MANİSA

Tır bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı - MANİSA

- İzmir - Uşak karayolu Kula İlçe girişindeki kaza yeri - Margarin yüklü tırdan detaylar - Kaza sonucu İzmir - Uşak karayolu trafiğe kapanması - Trafik refüjde açılan yol ile karşı şeritten kontrollü olarak sağlanmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde bir tırın bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir - Uşak karayolunda seyreden Mahmut Temel idaresindeki 33 AY 143 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Hızını alamayan tır, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.Kazada, araç sürücüsü Mahmut Temel, çocukları Kübra (15), Evildar (15) ve Menal Temel (4) ile Diyar Yavuz (13) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, tırın kasasında bulunan margarinler kazanın ardından yola saçıldı. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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