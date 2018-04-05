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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
TIR'a çarparak devrilen TIR'daki çay şekerleri yola saçıldı İzle

TIR'a çarparak devrilen TIR'daki çay şekerleri yola saçıldı İzle

Kazada devrilen tır

Trol 

-Yola savrulan şeker paketleri
-Tır sürücüsünün konuşması
-Kaza yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde, çay şekeri yüklü tırın aynı yönde seyir halinde olan başka bir tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralanırken, devrilen tırdaki tonlarca şeker yola saçıldı. Kaza, saat 22.15 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu Makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şifa K. idaresindeki çay şekeri yüklü 42 GN 003 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan Süleyman Özgün yönetimindeki 32 PR 655 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Şifa K. yaralanırken, tır refüje devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca çay şekeri ise yola saçıldı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan malzemeler sebebiyle karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Tırın arkadan çarptığı tırın sürücüsü Süleyman Özgün, kendisi normal seyir halindeyken tırın gelip vurduğunu ve devrildiğini söyledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖK-FM-
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