TIR’a arkadan çarpan sürücü araçta sıkıştı



- Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan-Gelibolu karayolu Yerlisu köyü mevkii yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Keşan-Gelibolu istikametinde seyreden 55 yaşındaki Şaban Diş yönetimindeki 17 AAB 534 çekici, 11 AAB 878 dorse plakalı TIR’ın, aynı istikamette seyreden 34 ZPC 97 çekici 34 ZPD 35 dorse plakalı TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle Şaban Diş, araç içerisinde sıkıştı. Diş, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Aracı ekipleri ve vatandaşlar tarafından uzun süren uğraşlar sonucunda çıkarılırken, olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla Keşan Devlet Hastanesine getirilerek, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

