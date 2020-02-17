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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı... O anlar kamerada İzle

Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı... O anlar kamerada İzle

Palyaço Bayram Aydemir'in saldırıya uğradığı anın cep telefonu görüntüsü

Alışveriş Muhabir Cep Telefonu Saldırı Alışveriş Merkezi 

-Şahsın palyaçoya önce bakıp, iteklemesi
-Ardından yumruk, atıp yere düşürmesi
-Bir kez daha saldırması
-Bayram Aydemir'in başka bir açılışta çocuklarla oynamasından genel ve detay görüntü
-Aydemir'in konuşması

( MERSİN - ÖZEL)- Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, saldırıya uğradı- Palyaçoya saldırı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi- Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, uzaklaştırdı- Palyaço Bayram Aydemir, "Tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi MERSİN

- Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, saldırıya uğradı. Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan Bayram Aydemir isimli genç, bölgeden geçen birinin saldırısına uğradı. Tipini beğenmediği iddiasıyla palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. "Tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor?" Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayram Aydemir, 13 yaşından beri organizasyon, müzik ve palyaço işlerinde çalıştığını söyledi.

Geçen günlerde bir açılışta yine palyaçoluk yaptığını belirten Aydemir, "Ben insanlarla, çocuklarla Roman havası oynarken karşımdan gelen biri bana dik dik baktı, 'tipimi beğenmemiş', ağır kelime kullanarak, bana vurdu. Bende neden vuruyorsun diye karşılık verdim. Ondan sonra bana yumruk attı, dövmeye kalktı, yere düşürdü, tekme attı. Yani tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor? Beni tehdit etti, bir daha buraya gelmememi söyledi.

Ben vazifemi yapıyorum, çocukları eğlendiriyorum, bana gelip kötü bir davranış gösterdi. 'Ben palyaçoluk yapıyorum, insanları eğlendiriyorum' dememe rağmen bana saldırdı. Ben hakkımı helal etmiyorum, Allah'a havale ediyorum. Olay bir anda oldu ve bitti. O yüzden şikayetçi olamadım" diye konuştu.
"Ekmek kazanan insanlara bulaşmasınlar, karışmasınlar" Bu mesleği çok sevdiğini ve zevk aldığını vurgulayan Aydemir, "Bundan sonrada palyaçoluk yapmaya devam edeceğim. Ben bu mesleğimi severek yapıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimden memnunum. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. İnşallah bundan sonraki işlerimde böyle bir olay başıma gelmez. İnsanlara bir çağrım var. Ekmek kazanan insanlara bulaşmasınlar, karışmasınlar" dedi.

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