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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tipide mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti

Tipide mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti

Ambulansla gelen yaralı

İlk Müdahale İçme Suyu Sağlık Ekipleri Hava Muhalefeti Helikopter 

-Röportaj
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Bölgeden görüntü
-Şahısların ambulansa alınması

( VAN -TOPLU)- İçme suyu hattını kontrole giderken hava muhalefeti nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı VAN

- Van’ın Özalp ilçesine bağlı Hacıali Mahallesi’nden içme suyu hattını kontrol etmek için araziye çıkan ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 vatandaşı Mehmetçik kurtardı. Hacıali Mahallesi’nden içme suyu hattını kontrol etmek için araziye çıkan 10 kişiden 5’i beklemeye başlarken, diğerleri ise su deposunun olduğu bölgeye ilerledi. Gruplar arasındaki irtibatın kesilmesi üzerine geride kalanlar tarafından Van İl Jandarma Komutanlığına ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay bölgesine İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, Van Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Olay bölgesine yönlendirilen ekipler tarafından geride kalan 5 kişiye ulaşılarak 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilirken, diğer 5 kişiyle de telefon irtibatı sağlandı. Arazide mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması maksadıyla Van Valiliğinin koordinesinde Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından Van Helikopter Filo Komutanlığından bir adet Skorsky tipi helikopter görevlendirildi. Havanın yağışlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle görevlendirilen helikopter geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Havanın kararmaya başlaması nedeniyle zamana karşı yarışan ekiplerin yoğun çabası sonucu arazide mahsur kalan 5 kişiye de ulaşılarak kontrol maksatlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Pirreşit ile İshakbey dağları arasındaki bölgede mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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