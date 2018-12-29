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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tipide mahsur kalan 14 öğretmen son anda kurtarıldı Haberi

Tipide mahsur kalan 14 öğretmen son anda kurtarıldı Haberi

Yolda kalan minibüs

Öğretmenler Köy Yolları Karla Mücadele Harekete Geç Kar Yağışı 

-Öğretmenler
-Minibüsü kurtarma çalışması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle minibüste mahsur kalan 14 öğretmen son anda kurtarıldı. İlçeye bağlı Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek üzere bir minibüsle yola çıktılar. Köyden 7 kilometre uzaklaştıktan sonra yoğun kar yağışı ve tipiye yakalanan öğretmenler, minibüs mahsur kalınca karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından mahsur kalan öğretmenlerin içinde bulunduğu minibüse ulaştı. Minibüs karlı ve buzlu yolda ilerleyemeyince, öğretmenler köye geri dönmek zorunda kaldılar. Bölgede kar yağışının durması üzerine karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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