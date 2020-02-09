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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı İzle

Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı İzle

Yol açma çalışması

Mahsur Kaldı Akalan Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Servis Aracı 

-Mahsur kalan yolcu minibüsünün kurtarılma anı

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Ardahan merkeze bağlı Çağlayk köyü yolunda tipi ve fırtına nedeniyle servis aracıyla yolda mahsur kalan köylüler, Ardahan İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin 2 saatlik zorlu çalışması neticesinde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tipi nedeniyle mahsur kalan ambulans kurtarıldı Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyünde bir hastayı almaya giden ambulans yine tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansın mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, ambulansın mahsur kaldığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
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