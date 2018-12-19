Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - KARS
- AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışması - Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması - Kars 'ta sis ve tipi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 3 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan 4 saatlik çalışmayla kurtarıldıKARS (AA) - Kars 'ta, kaybolan atlarını ararken bölgede etkili olan sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde İsmail Kenç, Deniz Kars ak ve Hakan Orhangazi, kaybolan atlarını aramaya çıktı.Köyden uzaklaşan 3 kişi, sis ve tipi nedeniyle geri dönemedi.Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.4 saat boyunca aranan 3 kişi, Yalınkaya köyü yakınlarında bulundu.Kenç, Kars ak ve Orhangazi atlarıyla birlikte köye getirildi. Daha sonra hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.