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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü... Şok eden anlar kameraya saniye saniye yansıdı Haberi

Tinerle sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü... Şok eden anlar kameraya saniye saniye yansıdı Haberi

- İş kazası anı güvenlik kameralarında

Fabrika Hastane Kamera Kaçış Aktüel 

--İş yerinin aktüel görüntüsü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde iddiaya göre soba tutuşturmak isteyen şahıs alev topuna döndü. Alev topuna dönen şahsın o anları saniye saniye kameralara yansıdı. İddiaya göre olay Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde bir fabrikada meydana geldi. Sobayı tinerle yakmaya çalıştığı ileri sürülen şahıs bir anda alev topuna döndü. Alevler içerisinde çaresiz kalan şahıs etrafa kaçmaya başladı.
Şahsın etrafa kaçıştığı anlar saniye saniye kameralara yansırken, çaresiz adamı gören vatandaşlar su ve yangın tüpleri ile müdahale etti. Şahsı sarmalayan yangın söndürülürken kısa sürede 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ambulans ile şahıs hastaneye sevk edildi.
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