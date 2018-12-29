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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tinerle ısınmaya çalışan işçinin yanarak hayatını kaybetmesi - KARABÜK Haberi

Tinerle ısınmaya çalışan işçinin yanarak hayatını kaybetmesi - KARABÜK Haberi

- Cenazeden detaylar - Cenaze namazının kılınması - Tabutun taşınmasıTinerle ısınmaya çalışan işçinin yanarak hayatını kaybetmesi - Karabük 'te ısınmak için yaktığı ateşe döktüğü tinerin parlaması nedeniyle yanarak hayatını kaybeden işçi için KARDEMİR'de tören düzenlendiKARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) bir şirket tarafından yapılan pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan ve ısınmak için yaktığı ateşe döktüğü tinerin bir anda parlaması nedeniyle yanarak hayatını kaybeden Ferdi Yalçın (30), toprağa verildi.
KARDEMİR Haddehane meydanında düzenlenen törene, Yalçın'ın ailesi, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Özçelik - İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Özçelik - İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve fabrika çalışanları katıldı.
İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Yalçın'ın tabutu arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Yaylacık Mahallesi'ndeki Beytullah Camisi'ne götürüldü.Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yalçın, Karabük köyünde defnedildi.Dün, KARDEMİR'de bir şirket tarafından yapılan pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan Ferdi Yalçın'ın, ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner döktüğü iddia edilmişti. Bir anda alevlerin içinde kalan Yalçın, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Fabrika Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

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