-Baba AdemTimuroğlu açıklama

-Kardeşi Çağlar Timuroğlu açıklama

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( İSTANBUL ) Timuroğlu'nun babasından karar ile ilgili şaşırtan yorum: "Moralim bozuk. Ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk" İSTANBUL



- Ataşehir’de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Timuroğlu, “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan baba Adem Timuroğlu, cezada indirim beklediğini söyleyerek, “Moralim bozuk. Biz ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk ama mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verdi” dedi.

Ataşehir’de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu tabancayla vurarak öldüren ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu’nun, “kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Timuroğlu cezaevinden getirilirken, avukatı ile sanığın babası Adem Timuroğlu da salonda hazır bulundu. “Silah adeta giysisi halini almıştır” Sanık avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, 3 sayfalık savunma dilekçesini okudu. Dilekçesinde, “Müvekkilim tuvalete bile silahla gitmektedir. Silah adeta giysisi halini almıştır. Öldürmek niyetinde olsa bir yere çağırır evde annesinin ve babasının yanında yapmazdı. Maktul ağabeyini alttan almak yerine arsızca ve umarsızca üste çıkmaya çalışmış, müvekkilime ağza alınmayacak en ağır hakaretlerde bulunmuştur. Maktül, ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık, “Bir diyeceğim yoktur” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Erhan Timuroğlu’nu, “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Cezada indirim yapılmasına yer olmadığını hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Timuroğlu ailesinin avukatı Murat Ayhan Gürdoğan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda yanlış bir algı var bu davayla ilgili, onu düzeltmek istiyorum. Kardeşin kızı erkeği olmaz, ben bu olaya kardeş cinayeti olarak bakıyorum. Bir kadın cinayeti olarak bakmıyorum" dedi.

Avukattan skandal açıklama: "Alttan alması gerekirdi" “Sinemaya gitti diye öldürdü falan gibi bir şey yok. Ceylan Timuroğlu, evli bir adamın üçüncü karısı olmak pozisyonundaydı” diyen ailenin avukatı, “Hiçbir ağabey bu duruma katlanamaz. Bir kere burada ağır ve haksız bir tahrik durumu var. Halbuki öldürmeye gitmemiş. Bu durumda bu kız kardeşin ne yapması gerekir. Suçluluk psikolojisiyle alttan alması gerekir. Bu olay ortaya çıkmış, abisinin huyunu suyunu biliyor, kızgınlık içerisinde. İnadına üzerine gitmiş, hakaretlerde bulunmuş, adeta intihar etmiş. Yani abisine kendisini öldürtmek suretiyle intihar etmiş. Bunun başka bir açıklaması yok” ifadelerini kullandı. “Ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk” Baba Adem Timuroğlu, cezada indirim beklediğini söyleyerek, “Moralim bozuk. Biz ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk ama mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verdi” şeklinde konuştu.

"Ağabeyim için biz bir yana, Ceylan bir yanaydı" Erhan Timuroğlu’nun erkek kardeşi Çağlar Timuroğlu ise, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklemiyorduk. Çünkü onlar kardeşti, can ciğerlerdi. Birbirlerini çok seviyorlardı. Birbirlerine çok düşkünlerdi. Biz bir yana, Ceylan bir yanaydı” dedi.



