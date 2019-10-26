-Valilikten görüntüler

-Genel ve detaylar

-TİM İsmail Gülle’nun konuşması

-Vali Recep Soytürk’ün konuşması

-Plaket takdimi



( KİLİS ) TİM Başkanı İsmail Gülle Kilis’te- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, Barış Pınara Harekatına destek vermek amacıyla geldiği Kilis’te Vali Recep Soytürk’ü ziyaret etti KİLİS



- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla geldiği Kilis’te Vali Recep Soytürk’ü ziyaret etti. TİM İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi sektör temsilcileri ile birlikte geldiği Kilis’te, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. TİM İsmail Gülle, ziyarette yaptığı konuşmada, Barış Pınara Harekatına destek vermek amacıyla bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi 27 ayrı sektörü temsil ediyor. Kızalıyımız ile birlikte yardım dağıtmak için geldik. Burada zorluklar içerisinde görev yapıyorsunuz. Türkiye çok önemli bir süreçte çok önemli dönemeçtedir. Terör belasından kurtulmasına az kaldı. İnşallah bu sıkıntıdan da kurtulacağız” dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise Terör koridoruna karşı ilk yapıla harekatın Fırat Kalkanı olduğunu ifade ederek, “Fırat Kalkanı Harekatının merkezi Kilis’ti. Biliyorsunuz çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Daha sonrada Zeytin dalı Harekatı oldu. Türk ordusu, Türk polisi, özel harekatı Suriye Milli Ordusuyla beraber, bir hareket daha yaptı. Barış Pınarı harekatı aslında daha tecrübeli olduğumuz bir konu, şehit sayımız çok daha az oldu. Suriye milli ordusunun altını çizmek gerekiyor. Can siper hane bu bölgelerin terörden temizlenmesi için çalıştılar. Bugünde hep beraber izlediğimiz Amerika Birlik Devletleri ile Rusya ile mutabakatlar imzalandı. Bunların sonuçlarını bölgede hep beraber göreceğiz. Terör belasını inşallah çok kısa sürede güneyimizden temizlemiş olacağız. Türk ordusu güçlü, hükümeti güçlü, Cumhurbaşkanımız iradesini ortaya koymuştur. Ama sivil toplum örgütlerinin destekleri de çok önemlidir. Birlik, beraberlik, bütünleşme, milletin desteği ve duası da çok önemlidir” diye konuştu.





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