Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Tilkiyi kendi elleriyle besleyen işçinin mutluluğu izleyenleri gülümsetti

Tilkiyi kendi elleriyle besleyen işçinin mutluluğu izleyenleri gülümsetti

Şantiye odasında tilkiye et verirken görüntüsü

( HAKKARİ )-Elleriyle beslediği Tilki şaşırttı HAKKARİ

Allah Cep Telefonu Hayvan 


- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin Esendere yolu üzerinde bulunan bir şantiyede elleriyle Tilki beslenen vatandaş herkesi şaşırttı. İlçe’nin Esendere yolu üzerinde bulunan bir şantiye’de çalışan Yusuf Yılmaz şantiyeye aldığı yavru tilkiyi her gün kendi elleriyle besliyor. Kış aylarında dağlarda yiyecek bulamayan Tilki, şantiye gelerek yiyecek aradı. Şantiyede hergün yiyecek bulunan Tilki, şantiye çalışanı Yusuf Yılmaz kendinse alıştırarak, kaldığı odaya kadar gelen Tilkiyi elleriyle besliyor. Yılmaz odasında Tilkiyi elleriyle beslerken görüntülerini cep telefonuna kaydetti.
Tilkiyi elleriyle beslenen Yılmaz; Malum Yüksekova’nın kış ayları uzun ve sert geçer. Kış aylarıydı baktım şantiye bahçesine gelen aç bir Tilki vardı ben hemen fark ettim hemen önüne et , önce kaçtı sonra tekrar gelip alıp yedi. Baktım tekrar geldi ama bu sefer kaçmadı. Şimdi Yazın ortasındayız hala Tilki bizim yanımıza gelip yiyeceğini alıp gidiyor. Bazende odaya kadar gelip et veriyorum tekrar gidiyor. Şunu anladım hiçbir hayvana zarar vermesen oda sana zarar vermez. İnşallah herkes bu konuda duyarlı olur. Dedi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı