Tilkiyi kendi elleriyle besleyen işçinin mutluluğu izleyenleri gülümsetti

- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin Esendere yolu üzerinde bulunan bir şantiyede elleriyle Tilki beslenen vatandaş herkesi şaşırttı. İlçe’nin Esendere yolu üzerinde bulunan bir şantiye’de çalışan Yusuf Yılmaz şantiyeye aldığı yavru tilkiyi her gün kendi elleriyle besliyor. Kış aylarında dağlarda yiyecek bulamayan Tilki, şantiye gelerek yiyecek aradı. Şantiyede hergün yiyecek bulunan Tilki, şantiye çalışanı Yusuf Yılmaz kendinse alıştırarak, kaldığı odaya kadar gelen Tilkiyi elleriyle besliyor. Yılmaz odasında Tilkiyi elleriyle beslerken görüntülerini cep telefonuna kaydetti.

Tilkiyi elleriyle beslenen Yılmaz; Malum Yüksekova’nın kış ayları uzun ve sert geçer. Kış aylarıydı baktım şantiye bahçesine gelen aç bir Tilki vardı ben hemen fark ettim hemen önüne et , önce kaçtı sonra tekrar gelip alıp yedi. Baktım tekrar geldi ama bu sefer kaçmadı. Şimdi Yazın ortasındayız hala Tilki bizim yanımıza gelip yiyeceğini alıp gidiyor. Bazende odaya kadar gelip et veriyorum tekrar gidiyor. Şunu anladım hiçbir hayvana zarar vermesen oda sana zarar vermez. İnşallah herkes bu konuda duyarlı olur. Dedi.