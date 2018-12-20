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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tilkiye her gün kapısını açıyor...Kapı kapalı olunca cama vuruyor, işletmedekiler ise kapıyı açarak tilkinin karnını doyuruyor

Tilkiye her gün kapısını açıyor...Kapı kapalı olunca cama vuruyor, işletmedekiler ise kapıyı açarak tilkinin karnını doyuruyor

Camdan geldiğini haber eden tilki ve kapıyı açan çalışandan görüntü

Cenin Hayvan 

-Çalışanın tilkiyi beslemesi
-Tilkinin kendisi için hazırlanan yiyecekleri yemesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

– Tunceli’nin Ovacık ilçesinde işletme sahibi Mahmut Utan, işlettiği mekanın kapısına her gün gelen tilkiyi besliyor. Tunceli’nin Ovacık ilçe merkezine iki kilometre mesafede bulunan Güneykonak köyünde kamping işletmeciliği yapan Mahmut Utan, 2 yıldır işletmeye gelen tilkiyi karnını doyurarak uğurluyor. Gecenin geç saatlerinde işletmeye gelen tilki, kapı kapalıysa cama vurunca çalışanlar, adete bir müşteriyi karşılar gibi tilkiyi karşılıyor. Kendisi için hazırlanan yiyeceklerle karnını doyuran ve “Özgür” ismi verilen tilki yavruları için yiyecek götürmeyi de ihmal etmiyor. Sadece tilkileri değil zor durumda ve aç kalan yaban hayvanlarını beslediklerini belirten işletme sahibi Mahmut Utan, “Bizim inancımızda, doğadaki tüm canlılara saygı vardır. Zorda, darda kalan insanlara yardım ettiğimiz gibi hayvanlara da bunu yapıyoruz. Özellikle önümüz kış. Bu mevsimde sadece insanlar zorda kalmıyor. Yabandaki kurt da kuş da zorda kalıyor. Herkes elinden geldiğince bu canlılara destek olsun” diyor.
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