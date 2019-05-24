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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Tilki yavruları 'Zeytin' ve 'Fındık' koruma altına alındı - ORDU

Tilki yavruları 'Zeytin' ve 'Fındık' koruma altına alındı - ORDU

Tilki yavruları "Zeytin" ve "Fındık" koruma altına alındı - ORDU - Yavru tilkilerden detaylar - Veteriner Eren Yeşilkaş'ın konuşmasıTilki yavruları "Zeytin" ve "Fındık" koruma altına alındı - Ordu 'da düştükleri kuyudan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan iki tilki yavrusu veterinerde süt ve tavuk ciğeriyle besleniyorORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde, düştükleri kuyudan kurtarılan iki tilki yavrusu koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 gün önce, ilçeye bağlı kırsal alanda su kuyusundan gelen sesleri duyan vatandaşlar, bölgede inceleme yaptı.İçinde su bulunmayan kuyuda iki tilki yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, kurtardıkları 2 yavruyu Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürdü. - Tilkilere "Zeytin" ve "Fındık" ismi verildiVeteriner Eren Yeşilkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavrular getirildiğinde bitkin durumda olduklarını belirterek, aradan geçen 20 günde hayvanları süt ve tavuk ciğeri ile besleyerek hayatta kalmalarını sağladıklarını söyledi.

"Zeytin" ve "Fındık" adını verdikleri tikli yavrularına bir süre daha baktıktan sonra doğal ortamlarına bırakacaklarını anlatan Yeşilkaş, hayvanlara parazit tedavisi de uyguladıklarını ifade etti.
Yeşilkaş, vatandaşları bu tür hayvanlara karşı uyararak, "Vatandaşlarımız bu hayvanları doğal ortamda bulduklarında kesinlikle dokunmasınlar. Bu tür hayvanlar yırtıcı olduğundan zarar verebilir. Ayrıca bu tür hayvanlar kuduz taşıyıcısı. O yönden de dikkatli olmakta fayda var." dedi.

Bild Bulduk Hayvan Irak 

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