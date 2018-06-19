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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tilki ailesi ilgi odağı haline geldi İzle

Tilki ailesi ilgi odağı haline geldi İzle

tilkilerin görüntüsü

Helal Trol 

-röp.

( ERZURUM ) ERZURUM

- Oltu’nun Kurupınar mevkisinde yaşayan yedi üyeli tilki ailesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Anne Tilki ve altı yavrusu ile günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde yavrularını yuvanın dışına çıkararak onların oynamasına izin veriyor. Anne tilki tehlike anında yuvaya anında geri dönüyorlar. Yavru tilkiler annelerinin kontrolünde yuvanın etrafında mutlu bir şekilde oyunlar oynuyorlar. Tilki ailesini her gün büyük keyifle izleyen Beycan Onat, “Evin karşısında her gün 7 tilkinin oynamasını büyük bir mutlulukla izliyorum ara sıra yiyecek de veriyorum. Bazen tavuklarımı da götürüyorlar ama helali hoş olsun” dedi.

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