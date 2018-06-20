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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TİKA'nın yardımları Türkiye'nin yardımlarının sadece yüzde 2,7'sini oluşturuyor - ANKARA

TİKA'nın yardımları Türkiye'nin yardımlarının sadece yüzde 2,7'sini oluşturuyor - ANKARA

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının tanıtım filmiTİKA'nın yardımları Türkiye'nin yardımlarının sadece yüzde 2,7'sini oluşturuyorANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), geçen yıl yaptığı yardım miktarı, Türkiye'nin yaptığı resmi kalkınma yardımının yüzde 2,7'sini oluşturuyor.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada Başkanlığın, geçen yıl TBMM'de onaylanmış bütçesinin 304 milyon TL (yaklaşık 65 milyon dolar) olduğu belirtildi.Açıklamada, buna ek olarak, diğer resmi kurumlardan alınan fon ve ödeneklerin yanı sıra kişi ve kurumların bağışlarıyla toplamda 120 milyon dolarlık bir kaynağın kullanıldığı kaydedildi.Söz konusu kaynakla gerçekleştirilen projelerin uluslararası maliyetlendirme standartlarıyla bütçelendirildiği ve OECD'ye beyan edildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, geçen yıl TİKA tarafından yapılan yardım tutarının uluslararası piyasaya etki değerinin yaklaşık 220 milyon dolar olduğu ifade edildi.Açıklamada, Sayıştay denetimine tabi olan TİKA'nın, 2016'daki bütçesinin 277 milyon 801 bin TL ve 2015'teki bütçesinin ise 221 milyon 417 bin TL olduğu hatırlatıldı.TİKA'nın Türkiye'deki resmi kurumların yaptığı tüm yardımların istatistiklerini OECD'ye raporladığı kaydedilen açıklamada, geçen yıl Başkanlığın yaptığı yardım miktarının, Türkiye’nin yaptığı yardımın sadece yüzde 2,7'sini oluşturduğu vurgulandı. - Türkiye kalkınma yardımlarında dünya sıralamasındaAfrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya dünyanın dört bir yanında yardım elini uzatan Türkiye, 2017'deki 8,14 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla en çok yardımda bulunan ülkeler arasında yer aldı. 2016'da 6,48 milyar dolar olarak hesaplanan bu tutar, 2017'de yüzde 25 arttı.Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik mücadele koşullarına rağmen dış yardımlarını yüzde 25 artırması insan odaklı siyaset anlayışı ve uluslararası etkinliğinin önemli bir göstergesi.

Dolar Milyar Dolar Uluslararası Tanıtım Filmi Yazılı Açıklama 

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