- TİKA, Kosova'nın doğusunda Türkçe eğitim verecek ilk ana sınıfını açtı



- Kosova’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gilan’da ilk kez Türkçe eğitim verecek ana sınıfı açıldı. Kosova’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı 6 belediyeden biri olan Gilan’da ilk kez Türkçe eğitim verecek ana sınıfı açıldı. Bu belediyede Türkçe eğitimin geleceği açısından büyük önem taşıyan Türkçe ana sınıfı projesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından gerçekleştirildi.

Türkçe eğitimin de verildiği Gilan Musa Zajmi İlköğretim Okulu bünyesinde açılan Türkçe ve Arnavutça ana sınıfların tadilatı ve donanımının yine TİKA tarafından yapılması, hem öğretmenleri hem velileri sevindirdi. Ana sınıfların açılışını yapan Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Gilan Belediye Başkanı Lutfi Haziri, Türk Temsil heyet başkanı Albay Numan Baş, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, diğer davetlilerle birlikte ana sınıfları gezerek minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Misafirlerin sohbet ettiği çocuklardan birinin, Albay Numan Baş’a sarılarak ”En büyük asker bizim asker” demesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Çağdaş görünümdeki ana sınıflarının açılışının ardından basına açıklama yapan Gilan Belediye Başkanı Lutfi Haziri, insanlar arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle hoşgörü şehri olarak bilinen Gilan'a yapılan bağışın büyük anlam ve önem taşıdığını belirtti.

Türk halkına ve Türkiye'ye teşekkürlerini ifade eden Haziri, bu desteklerin devam edeceği umudunu dile getirdi. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yaptığı açıklamada, bu okula yaptıkları ve TİKA’nın sağladığı desteğin gelecekte daha da artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Kosova çocuklarının en iyi eğitimi almasının Türkiye için bir öncelik olduğunu kaydeden Büyükelçi Sakar, ”Bugün burada açılışını yaptığımız projede, Türkiye ile Kosova’nın tarihi kardeşlik bağlarının bir ispatı. Burada Türk çocuklar, Arnavut çocuklar, birlikte oynuyorlar, birlikte öğreniyorlar, birlikte büyüyorlar. Biz Türkiye olarak Kosova'yı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gilan Belediyesinin tarihinde ilk kez açılan Türkçe ana sınıfının, burada Türkçe eğitimin ilerletilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor. Sınıfın açılmasına önayak olan öğretmenlerden Filiz Slamniku, çok mutlu olduklarını belirterek, Gilan’da ilk defa Türkçe ana sınıfı açılmasını başardıklarını söyledi.



Slamniku bu sayede öğrencilerin sayısının artacağına inandıklarını vurguladı.



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