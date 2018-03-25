TİKA, Kırgızistan'da sağlık projelerine devam ediyor - BİŞKEK
- Sağlık ocaklarının açılış törenleri detaylar - TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er'in konuşması - Kurdele kesimi detaylar - Köy kreşlerini ziyaret detaylar TİKA, Kırgızistan 'da sağlık projelerine devam ediyor - TİKA, Kırgızistan 'ın Narın bölgesinde 10 bin kişinin yararlanabileceği iki adet sağlık ocağı kurduBİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kırgızistan 'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde 10 bin kişinin yararlanabileceği iki adet sağlık ocağı kuruldu.Başkent Bişkek'ten yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan Narın bölgesine bağlı At - Başı ilçesi Birlik ve Emgek - Tala köylerinde 2017'de kurulan 80 metrekarelik, 5 odalı teknik malzeme ve mobilyayla donatılan sağlık ocaklarının açılış törenleri yapıldı.Açılış törenlerine,, Kırgızistan Partisi Meclis Grup Başkanı ve Narın Milletvekili Almazbek Baatırbekov, Narın Valisi Amanbay Kayıpov, Narın İlçe Kaymakamı Semetey Çerikbayev, belediye başkan yardımcıları, köy muhtarları, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve yardımcılarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Emgek - Tala Sağlık Ocağı önünde düzenlenen törende konuşan Narın Valisi Kayıpov, bölgesine sağlık desteğinde bulunan TİKA'ya teşekkür etti.Kayıpov, sağlık ocağının kırsal alanlarda hastane öncesi temel sağlık hizmeti veren tıbbı ve önleyici bir kurum olduğunu belirterek "Bu sağlık ocağı halkımıza hizmet için kuruldu. Vatandaşlarımız burada sağlık kontrollerini yaptırsın diye TİKA bize sağlık desteğinde bulundu." diye konuştu. TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA'nın kuruluş misyonunu ve dünyadaki örnek hizmetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında, Kırgızistan 'ın sosyo - ekonomik olarak kalkınması ve halkın refahı için ülkenin tüm sektörlerine destekte bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.Er, TİKA ve Türkiye'nin kalkınma yardımları alanında dünyada öncü kuruluş olduğunun altını çizerek 2007 - 2011 arasında TİKA'nın dünyada en çok Kırgızistan 'a yardımda bulunduğunu hatırlatarak "TİKA Kırgızistan 'a son 10 yılda bir milyar dolardan fazla yardım yapmıştır. Bu da Türkiye'nin bu coğrafyaya, ata yurdumuza ve Kırgızistan 'a gösterdiğimiz ehemmiyeti göstermektedir." ifadesini kullandı.Milletvekili Baatırbekov da TİKA'nın desteği ile kurulan sağlık ocaklarının bölge halkına çok büyük faydası olacağının altını çizdi. Baatırbekov, "TİKA'nın Kırgızistan 'a yaptığı yardımları ve harcadığı miktarı duyduğumda çok duygulandım." diye konuştu. At - başı ilçesinde 30 yıl sağlık sektöründe çalışan emekli doktor Ayıp Beyşenaliyev, TİKA'ya teşekkür ederek Türkiye'nin en yakın kardeşleri olduğunu ve Türkiye'yle gurur duyduklarını söyledi.
Öte yandan, TİKA Başkan Yardımcısı Er, Milletvekili Baatırbekov ve beraberindeki heyet, törenlerin ardından Narın bölgesi At - Başı ilçesinde tefrişatı yapılan Akjar, Dıykan ve Birlik köy kreşlerini ziyaret etti.TİKA, kreşlere, yatak, battaniye, oyuncak, mutfak malzemeleri, mobilya, masa, dolap, televizyon yardımında bulundu.