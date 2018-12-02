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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
TİKA, Kerkük'te yanan tarihi çarşı için onarım raporu hazırladı - KERKÜK Haberi

TİKA, Kerkük'te yanan tarihi çarşı için onarım raporu hazırladı - KERKÜK Haberi

- TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ile röportajKERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı için incelemelerde bulunup bir rapor hazırladı.TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan çarşının onarılması için incelemeler yaptıklarını, Kerkük lü yerel yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdikten sonra bir rapor hazırladıklarını ifade etti.
Esmer, hazırlanan raporu merkeze sunduklarını dile getirerek olumlu yönde dönüş yapılması halinde hemen onarım çalışmalarına başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kerkük 'ün Türkmenlerin merkezi kabul edildiğini ve çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığını hatırlatan Esmer, ''2019 bütçemizin hacmine göre Kerkük 'te (onarım) projeleri hayata geçireceğiz. Bu projeler arasında; tarihi Kerkük Kalesi, Buğday Hatun Türbesi, Osmanlı kışlası ve mezarlığı var. Bunlarla ilgili de raporlar hazırladık.'' dedi.
Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, 67 kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki altın da erimişti.

Muhabir Kuyumcu Dükkanı Dolar Milyar Dolar Kışla 

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