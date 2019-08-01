TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes - TİFLİS

- Festivalden detaylar - Kermesten detaylar - TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonundaki "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler, Gürcistan'da yardıma muhtaç insanların yararına kermes düzenlediTİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Gürcistan'da düzenledikleri kermesle ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.
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