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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
TİKA Etiyopya'da yetimleri unutmadı - ADDİS ABABA

TİKA Etiyopya'da yetimleri unutmadı - ADDİS ABABA

- TİKA'nın Etiyopya'daki yetimler için düzenlediği iftar programı - İftar programına katılan TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz - İftar programına katılan yetim çocuklar ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Etiyopya'daki yetimler için 800 kişilik iftar sofrası kurdu.Başkent Addis Ababa 'daki Yetim Çocuklar Koruma Merkezinde düzenlenen iftara, TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, TİKA Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ve Addis Ababa Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu katıldı.
Aynı çatı altında toplanarak iftar yapan yüzlerce çocuğun yaşadığı heyecan ve mutluluk gözlerinden okunurken, çocuklara sofrada anneleri de eşlik etti.

Ramazan Ayı İftar Sofrası Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Şili 

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